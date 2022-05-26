Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu, Adana Valisi Elban'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu, Adana Valisi Elban'ı ziyaret etti

26.05.2022 17:33
Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu, Adana Valisi Elban'ı ziyaret etti

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamıda ziyaret etti.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamıda ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selçuk Pehlivanoğlu ziyarette, Vali Elban ile bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğitim bizim en hassas olduğumuz noktalardan biri. Gelecek nesillerimizin iyi eğitim almasını çok önemsiyoruz ve bu amaçla ilimizde birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Eğitim çağındaki çocuklarımızın, gençlerimizin çağdaş, nitelikli ve kaliteli eğitim almalarını sağlamak için gerçekleştirilen projelere daima destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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