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Türk Eğitim-Sen kuruluşunun 29. yılını kutluyor - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen kuruluşunun 29. yılını kutluyor

18.06.2021 10:47
Türk Eğitim-Sen kuruluşunun 29. yılını kutluyor, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen, hiçbir denge hesabı gütmeden ülkemizin ihtiyaç duyduğu her zaman cesaret ve adanmışlıkla toplumumuz adına ses olmayı ilke edinmiştir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen, hiçbir denge hesabı gütmeden ülkemizin ihtiyaç duyduğu her zaman cesaret ve adanmışlıkla toplumumuz adına ses olmayı ilke edinmiştir" dedi.

Genel Başkan Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen'in 29. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Geylan mesajında, Türk Eğitim-Sen'in mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Türk Eğitim-Sen, hiçbir denge hesabı gütmeden her durum ve şartta eğitim çalışanlarının yanında saf tutmuş, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her zaman cesaret ve adanmışlıkla toplumumuz adına ses olmayı ilke edinmiştir. Geçmişten günümüze emekleriyle Türk Eğitim-Sen'i her daim büyük kılan her kademedeki yönetici ve temsilcimize ve üye olarak sendikamıza güç veren bütün eğitim çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her gelişmede etkin ve öncü olan, ilkeli sendikacılığın adresi, milli sivil toplum kuruluşu Türkiye'nin sendikası Türk Eğitim-Sen'in 29. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

"Kararlı ve ahlaklı sendikacılığın yolbaşçısı olmuş bir ocağın mensuplarıyız"

Geylan, Türk Eğitim-Sen'in yıllardır türlü zorluklar ve engellemelere rağmen sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyüyerek bugün Türkiye'nin en etkin sendikası olduğunu, Türk memur sendikacılığının kutup yıldızı haline geldiğini kaydederek, "Kurulduğumuz tarihten bu yana sendikamızın sergilediği sendikal mücadele her türlü övgü ve takdire şayandır. Bize ne mutlu ki, sadece üyelerinin değil tüm eğitim çalışanlarının takdirini kazanmış, beğeniyle takip edilen, kararlı ve ahlaklı sendikacılığın yolbaşçısı olmuş bir ocağın mensuplarıyız" ifadelerini kullandı.

"Eğitim çalışanları için hep güven kapısı olduk"

Türk Eğitim-Sen olarak kimseyi tehdit etmediklerini, ahlaksız tekliflerle çalışanları işleri ile inandıkları arasında tercihe sokmadıklarını, eğitim çalışanlarından aldıkları gücü politik ya da ideolojik emellere tahvil etmediklerini ifade eden Geylan, "Her daim yönümüz eğitim çalışanlarının beklentilerine, yüzümüz de eğitim çalışanlarına dönük oldu. Sendikal istikametimizi belirleyen unsur her zaman temsil ettiğimiz eğitim çalışanlarının kazanımları oldu, asla siyasi konjonktürün rüzgarları duruşumuza istikamet tayin edemedi. Bu niteliğimizle de eğitim çalışanları için hep güven kapısı olduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız' diyerek memleket sevgisini önceleyerek yürümeyi sürdürecektir"

Türk Eğitim-Sen'in bugünlere ulaşmasındaki en önemli hususun hak mücadelesinde gösterdiği tavır ve eğitim çalışanlarına verdiği güven olduğunu aktaran Geylan şunları kaydetti:

"İlkeli, mücadeleci ve ahlaklı sendikacılığın adresi Türk Eğitim-Sen, bu yıl salgın koşullarına rağmen 12 bin 613 yeni üye kaydı ile üye sayısını artıran tek sendikadır. Toplam 213 bin 888 üyemiz bizlere inanmış, bizlere güvenmiştir. Onların bu güvenine sadık kalmak ve emanetlerine sahip çıkmanın en temel sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Sadece mali, özlük ve sosyal haklar alanındaki mücadelesiyle değil, milli bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğinin de hakkını veren Türk Eğitim-Sen, anayasamızda ifadesini bulan temel değerlerimize yürekten bağlı şekilde 'Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız' diyerek memleket sevgisini önceleyerek yürümeyi sürdürecektir."

"Hedeflediğimiz ülküye sıkı sıkı sarılarak yorulmadan yürüyüşümüze devam edeceğiz"

Türk Eğitim-Sen'in eğitim hayatına getirdiği 'ilk'ler ile diğer sendikalara da örnek olduğunu ifade eden Geylan, "Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştiren, çalışma barışını sağlayan, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk zemininden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliğe imza atan sendikamız, örgütlü hak mücadelesinin yılmaz savunucusudur. Unutulmamalıdır ki bizi bir arada tutan inandıklarımız, değerlerimiz, ilkeli mücadelemiz, hak ve adalet eksenli bir yürüyüşle yepyeni bir gelecek oluşturma iradesidir. İnanıyorum ki, Türk Eğitim-Sen'e güç veren üyelerimizle birlikte ülkemizin daha güzel ve kutlu geleceğine beraberce sahip çıkacak, yolumuzu aydınlatan değerlere ve hedeflediğimiz ülküye sıkı sıkı sarılarak yorulmadan yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Türk Eğitim-Sen kuruluşunun 29. yılını kutluyor

Türk Eğitim Sen, Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen kuruluşunun 29. yılını kutluyor - Son Dakika


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