Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Sakarya şubesi Özada Sigorta ile indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzaladı.



16 yıldır Sakarya'da faaliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluşla anlaşmaları bulunan Özada Sigorta ile Türk Eğitim-Sen Sakarya Şubesi arasında indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzalamdı. Türk Eğitim-Sen Sakarya Şubesi üyeleri ve 1. derece yakınlarına Kasko, Konut ve Tamamlayıcı Sağlık Ürünlerinde yüzde 30 Türk Eğitim Sen grup indirimi yapılacak.



Türk Eğitim-Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Koray Hoşbay, "Özada Sigorta ile 5 dönemdir çalışıyoruz. 10 yıldır tüm üyelerimize en iyi fiyat ve hizmeti sumak için tüm sigorta şirketlerinden özel fiyatlar ile üyelerimize ekonomik katkı sağlıyorlar. Sadece Sakarya şubemiz değil, Türkiye genelinde binlerce üyemiz Özada Sigorta ile çalışıyor. Yeni dönemde tekrar indirim oranlarımızı artırarak sözleşmemizi yeniledik. Tüm üyelerimizin sigorta ihtiyaçlarında anlaşma koşullarınca fiyat almaları menfaatlerine olacağını düşünüyoruz. Yapılan anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Özada Sigorta Genel Müdürü Cüneyt Demir ise, "2010 yılında başladığımız Anlaşmalı acentelik sözleşmemizi her dönem daha iyi şartlar ile yeniliyoruz. 2020 yılı ve sonrasında Türk Eğitim-Sen üyelerinin indirim oranları ciddi şekilde arttı. En büyük garantimiz Türk Eğitim-Sen üyelerinin en iyi fiyat ve en fazla teminat ile sigorta yaptırdıklarını bilmesidir. Türk Eğitim-Sen üyelerine Sorunsuz şekilde 10 yıldır hizmet sağlıyoruz tercihleri nedeniyle Türk Eğitim-Sen Sakarya şubesi yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yeni anlaşma hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA