Türk Eximbank'ın yılbaşından bu yana ihracata desteği 27,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Türk Eximbank'ın yılbaşından bu yana ihracata desteği 27,5 milyar dolara ulaştı

Türk Eximbank'ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı.

Türk Eximbank'ın yılbaşından bu yana ihracata desteği 27,5 milyar dolara ulaştı, System.String[]

Türk Eximbank'ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı.

Türk Eximbank açıklamasına göre, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde aldığı kararlar ve verdiği desteklerle ihracatçının yanında olan banka, normalleşme döneminde de ihracatçılara destek olmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeleri ilave prim maliyeti oluşturmadan artıran, taahhüt kapama sürelerini uzatarak taahhüt cezalarını düşüren ve firmaların talepleri doğrultusunda kredilerin vadelerini erteleyen Türk Eximbank'ın destekleri yeni normalleşme döneminde de sürüyor.

Daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Türk Eximbank'ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak, 27,5 milyar dolara ulaştı. Kredi kullandırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 18,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca pandemi döneminde 5 bin 57 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebi karşılandı.

Açıklamaya göre, diğer taraftan 180'in üzerinde ülkede geri ödememe riskine karşı sigorta kapsamına aldığı Türkiye'den ürün alan ithalatçı sayısını dünya genelindeki olumsuz konjoktüre ve pandemiye rağmen yüzde 5 artıran banka, ihracatçıların gerçekleştirdiği 9 milyar doların üzerinde sevkiyatı sigortaladı.

Banka, 120 günden 10 yıla kadar uzanan vadelerde rekabetçi faiz oranları ve 30'un üzerinde programı ile ihracatçıların yanında olmaya devam ediyor.

İhracatçılar orta ve uzun vadeli kredileri tercih ediyor

Açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın son dönemde orta ve uzun vadeli kredileri teşvik etmesi sayesinde ihracatçılar, uzun vadeli kaynağa uygun koşullarda erişim fırsatı buldu. Orta ve uzun vadeli kredilerin payı 15 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana bir önceki yıla göre yüzde 327 artış gösterdi ve toplam krediler içerisindeki payı yüzde 30'a ulaştı. Böylece pandemi döneminin olumsuz etkilerinin atlatılmasında destekler uzun vadelere yayılarak ihracatçıları rahatlattı.

Bu kapsamda İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi azami 5 yıl vadeyle, İhracata yönelik Yatırım Kredisi ise azami 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılara sunuluyor. TCMB kaynaklı kredilerde ise TCMB uygulamaları çerçevesinde kredi kullandırımlarına devam ediliyor.

Uluslararası sermaye piyasalardan ve çok uluslu kurumlardan yeni kaynaklara ulaşıldı

Öte yandan Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalardan ve çok uluslu kurumlardan yeni kaynaklara ulaşırken, maliyetlerini de düşürdü.

Mayıs ayında gerçekleştirilen iki sendikasyonda yenileme oranları yüzde 126 ve yüzde 134 olarak belirlenirken, maliyetler de avroda 40, dolarda 25 baz puan azaldı. Yine haziran ayı sonunda Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 380 milyon avro kaynak sağlandı. Söz konusu kaynak bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası'nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem oldu.

İhracatçılara sunulan gayri nakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında gerçekleştirilen garanti iş birliği anlaşmalarında en son bu ayın başında Danimarka'nın ihracatı destekleme kuruluşu EKF Danmarks Exportkredits ile imzalar atıldı. İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın ihracat destek kuruluşlarıyla da görüşmelere devam edildi.

İngiltere'nin ihracatı destekleme kuruluşu UK Export Finance (UKEF) ile daha önce imzalanan anlaşma çerçevesinde ise ilk işlem temmuz ayında gerçekleşti ve Türk Eximbank Irak'ta inşa edilen enerji santrali projeleri için 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği verdi.

Türk Eximbank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eximbank'ın yılbaşından bu yana ihracata desteği 27,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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