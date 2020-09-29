İletişim başkanı Fahrettin Altun, Türk savaş uçaklarının Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.
Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:43 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Türk F-16'sinin Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası - Son Dakika