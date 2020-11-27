Türk gemisine korsan baskın Almanya Büyükelçiliği önünde protesto edildi - Son Dakika

Almanya Büyükelçiliği önünde Libya'ya giden Türk bandralı ticaret gemisine yönelik düzenlenen baskın protesto edildi.

Almanya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Türk bandralı ticaret gemisine yönelik düzenlenen korsan baskını ellerinde taşıdıkları pankart ve "Tam bağımsız Türkiye" sloganları atarak protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Türk bayrağı, Türk toprağı demektir. Türk bayrağının dalgalandığı bir gemiye Türkiye'nin izni alınmadan çıkılması uluslararası hukukun ilgasıdır. Bu bir devlet tavrı değildir. Korsanlıktır, haydutluktur, deniz eşkiyağılıdır" denildi. Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

(Yunus Özkan/İHA)