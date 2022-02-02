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Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi

02.02.2022 20:34

Ünlü sanatçı ve oyuncu Onur Şan'ın babası Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Ahmet Turan Şan, 66 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

YARIN DEFNEDİLECEK

66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Onur Şan'ın acı günü! Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti
Onur Şan

AHMET TURAN ŞAN KİMDİR?

1956 senesinde Sivas'ta doğan Ahmet Turan Şan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar bölümünden mezun oldu. 1976 senesinde İstanbul Radyosuna amatör sanatçı olarak katıldı. 1981 senesinde kadrolu oldu. Pek çok kuruluş ve dernekte olmak üzere solfej, repertuvar hocalığı, koro yöneticiliği ve ses eğitmenliği yaptı. Notalama, araştırma ve derleme çalışmalarını yürüttü.

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi
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Türk Halk Müziği, Şakirin Camii, Ümraniye, Onur Şan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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