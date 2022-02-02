TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
1956 senesinde Sivas'ta doğan Ahmet Turan Şan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar bölümünden mezun oldu. 1976 senesinde İstanbul Radyosuna amatör sanatçı olarak katıldı. 1981 senesinde kadrolu oldu. Pek çok kuruluş ve dernekte olmak üzere solfej, repertuvar hocalığı, koro yöneticiliği ve ses eğitmenliği yaptı. Notalama, araştırma ve derleme çalışmalarını yürüttü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan yaşamını yitirdi - Son Dakika