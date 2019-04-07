Türk Harb-iş Gölcük Şube Başkanı Yıldız, Güven Tazeledi

Türk Harb-iş Sendikası Gölcük
Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkan Turhan Yıldız, yeniden seçildi.
Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığına Türk Harb-iş Mali Genel Sekreteri Haldun Kurubacak, üyeliklere Alaattin Soydan, Özgür Özsoy, Mustafa Dere, Erdal Akalın
ve Yaşar Yavuz
getirildi.
Kongrede, 130 delege oy kullanırken, mevcut başkan Yıldız 105, diğer aday Özgür Satı 23 oy aldı. Bu sonuca göre başkanlık görevini yürütmek üzere Turhan Yıldız yeniden göreve seçildi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, burada yaptığı konuşmada, ilçenin kurulmasındaki en büyük etkenin Gölcük Donanması'nın ve Tersanesi'nin olduğunu söyledi.
Rahmetli babasının Gölcük Tersanesi'nden emekli olduğunu belirten Sezer, "Bizim seçim çalışmalarımızda ilçe başkanımızla beraber şunu da gördük, sizler gerçekten büyük ve güçlü bir ailesiniz. Gölcük, savunma sanayimiz ve denizciliğimiz açısından çok önemli bir ilçedir. Türk Harb-iş Sendikası özü ile baktığınız zaman savunma sanayine ciddi katkı sağlayan bir kurumdur ve bundan dolayı büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Sezer, konuşmasında, sendika başkanlığına yeniden seçilen Yıldız'ı tebrik ederek, başarılar diledi.
Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli
Şube Başkanı Turhan Yıldız da delegelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, şunları kaydetti:
"Dört yılda bir yapacağımız kongreler, geçmişin muhasebesinin yapılacağı, geleceğin tesis edileceği yerlerdir. Emek karşıtı politikalar ülkelere göre farklılık arz etse de temel olarak emeğin gücünü azaltmaktadır. Çalışma temel haklarının başında çalışma hakkı ve özgürlüğü gelmektedir. Sosyal devlet, bireylere sosyal bir hak olarak tanınmıştır. Sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, toplu sözleşme ve grev hakları, iş sağlığı ve güvenliği hakkı, temel sosyal haklar olarak kabul edilmiştir."
Genel kurul toplantısına Türk Harb-iş Genel Başkanı Bayram Bozal, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, AK Parti
İlçe Başkanı Çetin Seymen, Türk Harb-iş Sendikası Mali Genel Sekreteri Haldun Kurubacak, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şener
, Türk-İş Marmara
1. Bölge Başkanı Adnan Uyar, Türkiye
Emekliler Derneği Şube Başkanı Ali Osman Kılıç
, İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman
, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanı Musa Mısırlıoğlu ve delegeler katıldı.