Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım

6 saat önce

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım, System.String[]

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Mali Sekreteri Nusret Subaşı, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allat'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanındaki olduklarını vurgulayan Subaşı, şunları söyledi:

"1999'da asrın felaketi Marmara Depremi, Gölcük'te yaşadık. Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremde can kaybının yanı sıra mal kaybı da yaşandı. Biz sendika olarak deprem bölgesi için yardım kampanyasını başlattık. Tabi bölge insanların ihtiyacı olan ilk ısınma, giyim ve temizlik malzemeleridir. Kampanyamızda toplanan 10 bin liralık ısınma, giyim ve temizlik maddelerini aldık. Bu malzemeler deprem bölgesine ulaşması amacıyla Gölcük Belediyesi yardım toplama alanına teslim ediyoruz."

Kocaeli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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