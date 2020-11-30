Türk Harb-İş'ten CHP'li Başarır'a tepki - Son Dakika

Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan, "Sakarya Tank Palet Fabrikamız üzerinden söylenen 'Türk Ordusu satılmıştır.' sözünü kınıyoruz." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır." şeklindeki sözlerini "kabul edilemez, vahim bir ifade" olarak değerlendirdi.

Soydan, "Askeri fabrikaların özelleşmesine karşı olan bir sendika olarak, özelleşmeye karşı olmak başka bir şey, Türk ordusuna dil uzatmak bambaşka bir şeydir." ifadesini kullandı.

"14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre fabrikamız (Sakarya 1'inci Ana Bakım Fabrikası) halen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı olarak askeri yönetim kapsamındadır." diyen Soydan, üyeleri olan işçilerin Asfat AŞ bünyesinde çalışmaya devam ettiğini, tüm sermayenin Hazine'ye ait olduğunu ve şirketin yönetim haklarının Milli Savunma Bakanlığında bulunduğunu söyledi. Soydan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Harb-İş sendika olarak Sakarya tank palet fabrikamız üzerinden söylenen 'Türk Ordusu satılmıştır.' sözünü kınıyoruz. Fabrikamız bahane edilerek siyasi tartışmalara alet edilmesini istemiyoruz.

Milletimizin ve devletimizin emrinde olan Türk Harb-İş Sendikasının üyesi işçiler vatanperver işçilerdir. Vatan, millet ve bayrak konusunda hassas olan üyelerimiz sınır içinde ve sınır ötesinde mücadele eden devletimizin ve ordumuzun yanındadır.

Askeri fabrikaları siyasi tartışmanın bir parçası haline getirmenin kimseye faydası yoktur. Milletimizin gözbebeği olan ordumuz, ordumuzun gözbebeği olan askeri fabrikalarımız yıpratılmamalı ve kamu iş yerleri olarak faaliyetlerini yürütmelidir."

"İşçilerimiz milli ürünlerin üretiminde görünmeyen kahramanlardır"

Türk Harb-İş Sendikasının, askeri fabrikalarda çalışan işçilerin örgütlü sendikası olarak Türkiye'nin savunma sanayisine hizmet ettiğini dile getiren Soydan, sendika üyesi olan işçilerin, savunma sanayisinin millileşmesinde önemli katkıları olan ve milli ürünlerin üretiminde görünmeyen kahramanlar olduğunu vurguladı.

Fabrikanın faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Soydan, şunları kaydetti:

"Sakarya'da bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üyemiz işçiler şimdiye kadar 281 adet Fırtına Obüsü ve 71 Poyraz mühimmat aracı üretti. Ayrıca Avrupa'nın en büyük optik üretim tesisi olan fabrikamız, TSK'nin envanterindeki tüm paletli araçların paletlerinin tasarım, imalat ve yenileştirmesini yapmaktadır. Fırtına obüsleri son dönemde yürüttüğümüz başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere tüm askeri harekatlarda kullanılmıştır.

Almanya'da 10 milyon dolar maliyeti olan Fırtına Obüsü, Sakarya 1'inci Ana Bakım'da 4,2 milyon dolar maliyetle üretilmiştir. Halen fabrikamızda yürütülen bakım, onarım, palet ve optik üretimi gibi faaliyetlerin hiçbiri aksatılmadan TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilmektedir."

İhtiyaç nedeniyle kuruldu

Soydan, Asfat AŞ hakkında kamuoyunda kimsenin bilgi sahibi olmadığını, söz konusu şirketin 2018 yılı Ocak ayı itibarıyla Milli Savunma Bakanı Fikri Işık döneminde ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu anlattı. Alaattin Soydan, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin 270 tane Fırtına Obüsü'ne ihtiyacı var. 271'inciyi ne yapacağız? 280'inciyi, 300'üncüyü ne yapacağız? Bu noktada Asfat AŞ'ye ihtiyaç hissedilmiş, Orta Doğu'daki ülkelere veya Türk cumhuriyetlerine 271'inciyi, 300'üncüyü, 400'üncüyü pazarlamak maksatlı Asfat AŞ'nin kurulmasına ihtiyaç hissedilmiştir.

Asfat AŞ'nin kuruluş sözleşmesinin içerisinde '2'nci kişilerle, tüzel kişiliklerle, hatta devletlerle ortak Ar-Ge çalışması yapabilir, imalat faaliyetleri yürütebilir' diye de yazar."

Asfat AŞ'nin Türk Silahlı Kuvvetler tarihinin hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde yapılan en büyük sözleşmesine imza atılmasına vesile olan bir şirket olduğuna işaret eden Soydan, "Bu kadar güzel işlere imza atan bir şirketin bu güzel yönlerini görmeden, tabiri caizse tank namlusu ile soba borusunu ayırt edemeyecek insanların çıkıp Sakarya Tank Paletle ilgili, Asfat AŞ'yle ilgili ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak açıklama yapmaları bizi ciddi manada bizi üzmektedir." değerlendirmesinde bulundu.