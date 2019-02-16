Son Dakika Haberleri: Türk Hava Kurumu 94 Yaşında

Türk Hava Kurumu 94 Yaşında

15 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kurumu 94 Yaşında, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu 94. yaşını Cumhuriyet Meydanına çelenk sunumu törenle kutladı. Törene Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri ve THK üyeleri katıldı. Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler Atatürk Heykeline Türk Hava Kurumu çelengini koymasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Türk Hava Kurumu Başkanı Varol Memişler "Türk Hava Kurumumuzun 94.kuruluş yılı nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanında bulunuyoruz. Büyük bir huzur, büyük bir coşku yaşıyoruz aslında. Cumhuriyetle eş değer olan bu güzide kurumumuz tam 94 yaşında. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devamına ön gördüğü Türk Hava Kurumumuz eskisi gibi atılımları hız kazanmıştır. Çünkü bizim neslimiz Türk Hava Kurumumuz devamının nitelik kazanması nesillerdir. 94 senedir bu bayrağın tüm taşıyıcılarına ölenlere Allah'tan rahmet şimdiki görev yapan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Hava Kurumu 94 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]