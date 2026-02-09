TÜRK Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarımız ile eğitim uçuşu icra etti" denildi. Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Hava Kuvvetleri'nden Eğitim Uçuşu - Son Dakika
