WASHINGTON - Türk heyetinden ABD'ye "ticari diplomasi" çıkarması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin sadece ABD'li şirketler için değil dünyanın bütün coğrafyalarından özellikle Avrupa ve Asyalı şirketler için uluslararası doğrudan yatırımlar için önemli bir hedef ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'de düzenlenen Ticari Diplomasi Etkinlikleri başladı.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi. Washington ve New York'ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek heyet, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanları katıldı.

"Türkiye bölgesinde güvenli bir liman"

Dağlıoğlu, toplantıda, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde yatırımların önemli bir payının olacağını düşündüklerini söyledi.

Amerikalı şirketlerin Türkiye'deki varlığının çok uzun yıllara dayandığını belirten Dağlıoğlu, 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, 14 milyar doların üzerinde de uluslararası doğrudan yatırım girişinin olduğunu aktardı.

Dağlıoğlu, "Türkiye, sadece ABD'li şirketler için değil dünyanın bütün coğrafyalarından özellikle Avrupa ve Asyalı şirketler için uluslararası doğrudan yatırımlar anlamında önemli bir hedef ülke konumunda." dedi.

Türkiye'nin dayanıklı ve hızlı büyüdüğünü vurgulayan Dağlıoğlu, ülkenin özellikle reform yapan, iş dünyasına yakın politikalar geliştiren bir yatırım ortamı olduğunu, yetkin iş gücü kapasitesi ile coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişim noktasında küresel pazar erişimi sunduğunu anlattı.

Dağlıoğlu, jeopolitik risklerin arttığı dönemde Türkiye'nin üstlendiği "arabulucu" rolünün iş dünyasına da yansımalarına işaret ederek, Türkiye'nin bölgesinde "güvenli bir liman" olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan ya da bu pazardan çekildikten sonra bölgede yeni adres arayışına giren uluslararası şirketlere ilişkin Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamı için dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ve belirli ülkelerdeki trendler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek için tüm şartlar elverişli"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek için küresel konjonktüre bakıldığında tüm şartların elverişli olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinde önemli kaymalar görüldüğüne dikkati çeken Altunyaldız, bunun 2021'de Türkiye'nin ihracat performansına yansıdığını ve ülkenin ihracatının 225 milyar dolarla tarihi bir seviyeye ulaştığını anımsattı.

Altunyaldız, ABD ile lojistik ve sektörel çalışmalar yapıldığını dile getirerek, geleneksel sektörlerdeki mevcut ticaret hacmini büyütmeyi ve buna yeni sektörleri entegre ederek ilerlemeyi hedeflediklerini anlattı.

ABD'nin yeşil ekonomiye geçiş hedefleri kapsamında Türkiye için yeni bir fırsatlara değinen Altunyaldız, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasıyla yeni bir sanayileşme, üretim ve ticaret aşamasına girildiğini vurguladı.

Altunyaldız, "Özellikle emisyon hacminin düşürülmesi, yeşil yatırımlar ve buradaki yeni oluşumlarla, ABD ile yeni bir döneme ve fırsat alanına girdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, ABD'nin tedarikini çeşitlendirme arayışında olduğu bu dönemde, Türkiye'nin üst düzey rekabetçiliğiyle ihracattaki payını yükselteceğine ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayacağına inandığını söyledi.

TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin ihracatında ABD pazarının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin tezlerini muhataplarına anlatacağını ifade etti.

TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye'nin ABD'ye ihracatında 2021'de yakalanan ivmenin devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor

Türk ve Amerikalı iş insanları ile görüşmeler yapacak heyet, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile ABD Ticaret Odasını ziyaret edecek.

Heyet, Atlantic Council düşünce kuruluşunda da ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artırılması konusunda görüşmelerde bulunacak, Amerikalı ve uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Program çerçevesinde, transatlantik ihracatında Türkiye'nin rolünün artırılmasına yönelik paneller ve ticari diplomasi çalıştayları da düzenlenecek. New York'taki Türkevi'nde, "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" ve "Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı paneller yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TİM tarafından ortak düzenlenen ve dört gün sürecek programın, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.