Türk-İngiliz ticari ilişkilerine "Kraliyet onayı" - Son Dakika
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Türk-İngiliz ticari ilişkilerine "Kraliyet onayı"

10 dakika önce

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye -İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldüGaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı OBE ile ödüllendirildi.

Türk-İngiliz ticari ilişkilerine

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye -İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü

Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı OBE ile ödüllendirildi.

İlham verici iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden dolayı üstün ödüle layık görülen Gaunt'a madalyası gelecek aylarda İngiltere'de düzenlenecek resmi bir törenle verilecek.

Gaunt, OBE nişanı ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi: "Bu ödül, BCCT'nin son 7 yılda İngiltere'nin toplam ihracatına ve özellikle Türkiye ile olan ticaretimize sağladığı katkının bir meyvesi. Bu sürece, yönetim kurulu üyelerimiz ve BCCT ekibimiz, İstanbul'daki İngiliz Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği'nde bulunan Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) çalışma arkadaşlarımızın desteği ve katkısı paha biçilmez. Tüm paydaşlarımıza ve BCCT üyelerine yolculuğumuza katılımları ve gönülden bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu ödül benim adıma olmakla birlikte, BCCT' nin 2020'de sürdüreceği başarıyı da temsil ediyor." Üstün hizmet madalyası OBE, Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire), İngiltere'de 1917'de Kral V. George tarafından başlatılan, askeriye, kamu, iş dünyası, medya ya da sivil toplum kuruluşlarında başarılı hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacıyla verilen liyakat nişanının ikinci seviyede olanı.

Britanya İmparatorluğu, İngiltere, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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