Türk-İran Coğrafyasına Kültürel Bakış

Söyleşiye konuşmacı olarak Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bayram Balcı ve İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü Denis Hermann katılacak.

Söyleşinin temellerini Safevi Devleti, Kaçar Hanedanlığı ve Osmanlı arasındaki ilişkilerin gelişimi, 19. yüzyıldaki oplumsal ve siyasal reform, Fars ve Osmanlı imparatorluklarında anayasa hareketlerinin başlangıcı, meşruiyetin yeniden düzenlenmesi oluşturacak. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David "Her ülkenin geçmişinde farklı bir kültür tarihi saklıdır ve bu kültürel değerlerin toplamı da dünya kültürünü oluşturur. Biz bu düşünceden yola çıkarak İzmir Fransız Kültür Merkezi olarak yaptığımız her etkinlikte ele aldığımız ülkenin veya şehrin kültürünü tümüyle aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

YOL HARİTASI OLACAK

Caroline David, 15 Nisan 2019 tarihinde saat 19.00'da düzenlenecek söyleşide konuşmacıların Türk-İran coğrafyasını karşılıklı diyalog şeklinde tartışacaklarını belirterek "Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili konuların kültürel boyutlarını anlamada bir yol haritası olacak olan bu söyleşiye tüm İzmirlileri davet ediyoruz" dedi.