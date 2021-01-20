- Türk iş adamı BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi

İSTANBUL - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bünyesinde turizm de dahil olmak üzere 9 farklı sektörde şirketi barındıran Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Yükselir'i 'Turizm alanında Özel Elçi' ilan etti. Daha önce UNWTO tarafından özel elçi ilan edilenler arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de bulunuyor.

Turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi unvanının yeni sahibi Türk İşadamı Yavuz Yükselir oldu. Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütü'nün 113'üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir'e 'Turizm Özel Elçisi' unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

"Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek"

Aldığı plaket hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Yükselir, "Bizim için çok gurur verici bir unvan. Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nde bu şekilde yer almak ve Türkiye'nin lobi faaliyetini yapma imkanı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye'den gelen bir işadamı olarak orada Türk Medeniyeti'nin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

Yükselir, "Dünya'da ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün özel elçisi oldu. Global katkı sağlamayı düşünen bir kurum için önemli bir adım olduğuna inanıyorum Bu özel elçiliğin tarafıma uygun görülmesi ülkem ve benim adıma çok önemli. Müslüman ve Türk bir işadamı olarak yaptığımız gurur verici çalışmaların global anlamda geç de olsa takdir edilmesi, artık Türkiye'nin değerlerine ve insanlarına farkındalığı daha da artıracak. Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını yüzünden ağır darbe alan turizm sektörünün farklı bakış açıları ile yeniden yapılanmaya çalıştığını, bir Türk işadamı olarak kendilerinin sahip olduğu kriz yönetimi tecrübesini Dünya Turizm Örgütü ile birlikte global anlamda tüm turizm sektörünü eğitecek projelere başlayacaklarını belirten Yükselir, dijitalleşmenin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Yükselir, "Turizm sektöründeki projelerimiz UNWTO'nun da dikkatini çekti. Artık günümüzde bir turizm projesi yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil veri toplayan ve bu veriyi işleyen, akıllı sistemlerle donatılmış ve kişiye özgü turizm konsepti yaratabilecek esneklikte ve kriz senaryoları dahil olmak üzere alternatif senaryoları hazırlanmış bir projeksiyon demek turizm. UNWTO ile birlikte sektördeki dönüşüm için tecrübelerimizi tüm dünya ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

2018 yılından bu yana UNWTO'nun Genel Sekreterliği'ni yapan Gürcü Zurab Pololikashvili, tören öncesi yapılan genel kurul toplantısında 8'e karşılık 25 ülkenin oyuyla bu göreve tekrar seçildi.