Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti - Son Dakika
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İş Dünyası

Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Asgari ücret aldığını ifade ettiği 4 isimler kamera karşısına geçen Atalay, bu isimlerden birinin gazeteci olduğunu belirtti.

19.12.2024 16:12
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu söyleyen Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.

GAZETECİ İLE GAZETECİLERİN KARŞISINA ÇIKTI

4 tane asgari ücret alan kişiyle kameralar karşısına geçtiğini ifade eden Atalay, "Sağımızdaki kardeşimizden biri taşeron işçisi, diğeri ise karayolları işçisi... Solumuzda oturan kardeşimiz gazeteci... Oda asgari ücretli... Onun yanında oturan kardeşlerimizden biri aşçı, diğeri ise kuaför... Onlar da asgari ücretli..." ifadelerine yer verdi.

Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti

3 TOPLANTIDAN DA SES ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise bugün gerçekleştirmişti. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyordu.

Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti

Asgari Ücret, Ergün Atalay, İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika İş Dünyası Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nuri Varol:
    asgari ücretli nin emeklinin maaşları ev kirasına faturalara yetmiyor hemen secim olmalı yeter artık. 165 46 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bu iş maaş ile falan çözülmez hükümet kangren oldu artik 132 31 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek:
    Bu adam istediğimiz zam verilmezse sokaklara cıkıp hakkımızı alacağız diyordu bekleyip göreceğiz ne kadar yiğit bakalım 73 6 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Bu rakaamin altina imza atmayıp deyip sonrasında atanlara ne denir. Bu lafları çok duyduk yiğit olan sözünden dönmez donenlerde ne denir bilinir. 41 2 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Goreceksiniz yarın kuzu kuzu 23850 tl ye imza atacak hikayeden laflar bunlar dogru soyluyor bürüt diyorsa doğrudur zaten hükümet 30bin diyor bürüt sen yine wsagida kaldın 27 1 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    İnşallah 25 000.yeterli değil amafazlası da, başka, sıkıntılar doğurur. Aslında hakkı 30. 000 22 3 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Bence millet ses çıkarmadıkca bu düzen değişmez. 20 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    ülkeyi yöneten siyasi irade yeterli heyecana ulaşmadı diye asgari ücret açıklamasına kısa bir ara verdi.Tiyatroya devam 12 0 Yanıtla
  • alos :
    OLMAYACAK RAKAMLA ÇIKMAK ÇOK MANTIKSIZ, 25 BİNLE ÇIKSA İDİN BELKİ İŞVERENİN KIYAĞINI GÖREBİLİRDİN. 1 4 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    bu adam n sonunda allah razı olsun efendim demedimi. 2 0 Yanıtla
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