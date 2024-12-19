Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu söyleyen Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.
4 tane asgari ücret alan kişiyle kameralar karşısına geçtiğini ifade eden Atalay, "Sağımızdaki kardeşimizden biri taşeron işçisi, diğeri ise karayolları işçisi... Solumuzda oturan kardeşimiz gazeteci... Oda asgari ücretli... Onun yanında oturan kardeşlerimizden biri aşçı, diğeri ise kuaför... Onlar da asgari ücretli..." ifadelerine yer verdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise bugün gerçekleştirmişti. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyordu.
Son Dakika › İş Dünyası › Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)