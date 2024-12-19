Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti

İş Dünyası

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu söyleyen Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.

GAZETECİ İLE GAZETECİLERİN KARŞISINA ÇIKTI

4 tane asgari ücret alan kişiyle kameralar karşısına geçtiğini ifade eden Atalay, "Sağımızdaki kardeşimizden biri taşeron işçisi, diğeri ise karayolları işçisi... Solumuzda oturan kardeşimiz gazeteci... Oda asgari ücretli... Onun yanında oturan kardeşlerimizden biri aşçı, diğeri ise kuaför... Onlar da asgari ücretli..." ifadelerine yer verdi.

3 TOPLANTIDAN DA SES ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise bugün gerçekleştirmişti. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyordu.