Türk-İş Başkanı Atalay: "Tank Palet Fabrikasında Altın Hisse, Yetki Bizde Olsun"

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Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti