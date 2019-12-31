Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağına indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağına indi - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağına indi

6 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yerin 560 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yerin 560 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ve İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Atalay, madencilerle sohbet etti.

"Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki galeriye giden Atalay ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atalay, daha sonra eksi 560 kodunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya konuk olarak, kömür işçileriyle yemek yedi.

Burada madencilere hitaben yaptığı konuşan Atalay, maden işçisinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, madencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülke şartlarının ortada olduğunu ifade eden Atalay, "Yapabildiğimiz var, yapamadığımız var. Ekonomik yönden yer altıyla ilgili fazla bir problemimiz görünmüyor. Benim bilmediğim, görmediğim bir şey varsa bana söyleyin. Ben de gücüm yettiğince yerine getireyim." diye konuştu.

Madencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Atalay, daha sonra işçi asansörüyle madenden çıktı.

"Kömüre bu ülkenin ihtiyacı var"

Atalay, kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi yoksa kömürün olmadığını ve bunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

İnsanların yer altında hangi şartlarda çalıştığını görülmesi gerektiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız, doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız? İşte burada ömrünü veren insanlar var. Bu bölgede 5 binin üzerinde bu kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi gündemde tutmaya gayret sarf ediyorum. Özellikle bu akşam burada olmak istedim. Türk-İş, Türkiye'den yana sonra temsil ettiği işçilerden yana olmaya devam ediyor. Bütün işçiler benim için önemli ama maden işçisinin benim için daha çok özelliği, önemi var çünkü çalışma koşulları çok zor."

Bir gazetecinin, "TTK'ye yeni bir işçi alımı için çalışma olabilir mi?" sorusuna Atalay, "Herkes adaletli davranmak, adaletli paylaşmak mecburiyetinde. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu bölgenin madene, madenin de Zonguldak'a ihtiyacı var. Siyasilerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor, genel merkezimiz gösteriyor. Burada normal kapasitenin altında arkadaşlarımız çalışıyorlar. Zannediyorum dörtte bir. Bunu vekillerimiz biliyor, Enerji Bakanı anlatıyor. Şu anda bir şey dersek toplumu 'bir şey varmış' gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyle bir şey yok ama ben, sayın vekillerimle dillendirmeye, gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum sürece madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam ederim, benim işim o." şeklinde cevap verdi.

Atalay'a daha maden işçileri tarafından Zonguldak Kömürspor atkısının yanı sıra kömür parçası maketi hediye edildi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, maden ocağına indi

Türk İş, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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