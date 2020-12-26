Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması

26.12.2020 13:07

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Üç genel başkan, toplantıda görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendirirken, talep ve görüşlerini de konuştu.

Toplantının ardından Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

"Asgari ücret kesintisiz işçinin eline geçmeli"

Açıklamada, işçilere aileleriyle yeterli yaşam şartlarını sağlayacak seviyede bir ücretin her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir. Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır."

"Hükümet ve işveren, tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalı"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümetin tutumunun belirleyici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri 'insan onuruna yakışır' bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020'de ortaklaştığımız 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır."

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Asgari Ücret, Türk İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika


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