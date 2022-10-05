TİKA Lübnan'da kadın eğitim merkezine ekipman ve kurs desteği verdi - Son Dakika
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TİKA Lübnan'da kadın eğitim merkezine ekipman ve kurs desteği verdi

05.10.2022 15:48
TİKA Lübnan'da kadın eğitim merkezine ekipman ve kurs desteği verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir kadın eğitim merkezine ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir kadın eğitim merkezine ekipman desteği sağladı.

Beyrut'taki proje açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ile ülkenin köklü sivil toplum kuruşları arasında yer alan Makassed Derneği yetkilileri katıldı.

Açılışta ayrıca TİKA'nın desteğiyle verilen mesleki eğitim programını tamamlayan kadınlara sertifikaları takdim edildi.

TİKA Koordinatörü Aydın, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın en köklü dernekleri arasında bulunan Makassed Derneği tarafından başkent Beyrut'ta kurulan Vard el Makassed Kadın ve Genç Güçlendirme Merkezinde TİKA tarafından Lübnan, Suriye ve Filistinli kadınlara yönelik aşçılık ve dikiş-nakış eğitimleri düzenlendi. Proje kapsamında merkeze çeşitli mutfak ekipmanı ve malzemelerinin yanı sıra dikiş makineleri ile eğitim için gerekli diğer malzemeler temin edildi." dedi.

İlk etapta 43 kadının aşçılık ve dikiş-nakış kurslarını tamamladığını belirten Aydın, "80 kadına yönelik eğitimler devam ediyor. Merkezde yılda yaklaşık bin kadın ve gence eğitim verilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Aydın, ayrıca, proje kapsamında kurulan mutfakla haftada 150 ihtiyaç sahibi aileye 3 öğün yemek ulaştırıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Lübnan'da kadın eğitim merkezine ekipman ve kurs desteği verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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