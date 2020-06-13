Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri, Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü görevi başında kutladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri, Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü görevi başında kutladı. Eskihisar Feribot İskelesinde bulunan uygulama noktasında vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan jandarma ekipleri, sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Programa katılan Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan da vatandaşlara hijyen uyarısında bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kutlamaların sade geçtiğini belirten Aslan, "Vatandaşlara maske dağıtıp, dezenfektan vererek hijyen uyarısında bulunduk. Ayrıca arkadaşlarımızın çalışmalarını da yerinde görmüş olduk." ifadesini kullandı. Programa Eskihisar Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kekil ve askerler de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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