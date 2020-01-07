Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Türk karasularında hamsi avı sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların hamsiye yöneldiğini belirtti.

Yaklaşık üç ay bol miktarda hamsi avlandığını ifade eden Arslan, aralık ayı ortalarından itibaren ise balığın göç ederek komşu ülke karasularına geçtiğini kaydetti.

Arslan, Türk karasularında hamsi avı sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini dile getirerek, Türk teknelerinin Gürcistan makamları ile 2,5 aylık avcılık sözleşmesi yaptıklarını ve bu ülke karasularında avlanan hamsilerin tezgahlarda yerini aldığını aktardı.

Şubat ayı sonuna kadar Gürcistan'da Türk teknelerinin hamsi avını sürdürecekleri yönünde beklentileri olduğunu belirten Arslan, "Gürcü hamsileri bugünlerde tezgahlarda yerini almış durumda. Tahminimiz ocak ve şubat aylarında bu ülkede hamsi avının süreceği yönünde. Bir süre daha tezgahlarda Gürcü hamsisini görülmeye devam edecek." dedi.