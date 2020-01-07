Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı - Son Dakika Ekonomi

Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı

6 saat önce

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Türk karasularında hamsi avı sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini söyledi.

Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı, System.String[]

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Türk karasularında hamsi avı sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların hamsiye yöneldiğini belirtti.

Yaklaşık üç ay bol miktarda hamsi avlandığını ifade eden Arslan, aralık ayı ortalarından itibaren ise balığın göç ederek komşu ülke karasularına geçtiğini kaydetti.

Arslan, Türk karasularında hamsi avı sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini dile getirerek, Türk teknelerinin Gürcistan makamları ile 2,5 aylık avcılık sözleşmesi yaptıklarını ve bu ülke karasularında avlanan hamsilerin tezgahlarda yerini aldığını aktardı.

Şubat ayı sonuna kadar Gürcistan'da Türk teknelerinin hamsi avını sürdürecekleri yönünde beklentileri olduğunu belirten Arslan, "Gürcü hamsileri bugünlerde tezgahlarda yerini almış durumda. Tahminimiz ocak ve şubat aylarında bu ülkede hamsi avının süreceği yönünde. Bir süre daha tezgahlarda Gürcü hamsisini görülmeye devam edecek." dedi.

Arslan Türk, Piraziz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2
Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:46 Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:44 Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
16:43 OPEC Petrol Sepeti 1.50 dolar artışla varil başına 70.89 dolara yükseldi. - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:34 Tesla Şangay fabrikasında Model Y araçlarının üretimine başlanacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi
15:00 Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk karasularında hamsi avı sezonu büyük ölçüde kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]