Türk Kızılay Aşevini Yeniliyor

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Hasan Dalkıran, mart ayı sonunda aşevinin yenilenip büyütüleceğini bildirdi.

Dalkıran, yaptığı açıklamada, aşevlerinin her gün ihtiyaç sahiplerinin, kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlıların beslenme ihtiyacını karşıladığını belirterek, buradan her gün 338 kişiye 2 öğün sıcak yemek dağıtıldığını aktardı.

Yıllardır hizmetlerini aksatmadan sürdüren aşevinin ilerleyen teknolojiyle, toplumun değişen ihtiyaçlarıyla ve gelişen yemek üretim standartlarıyla bütünleşmesi amacıyla yenilenmesi gerektiğini ifade eden Dalkıran, şunları kaydetti:

"Şube yönetim kurulumuzun aldığı kararla ramazan ayında mevcut aşevimizde halkımıza geleneksel iftar programlarını düzenleyip Ramazan Bayramı'ndan sonra aşevimizi yenilemeyi planlıyoruz. Mülkiyeti Türk Kızılay'ımıza ait olan mevcut aşevimizin arsası ile yanımızda yine tevhidi yapılmış olan arsamıza eskisini yıkıp daha büyük ve modern aşevimizi 3 ay gibi kısa bir sürede inşallah inşa edeceğiz. Bu yenilenmeyle hem günlük yemek dağıtım kapasitemiz artacak hem de olası afetlerde günlük binlerce öğün dağıtımı yapabileceğiz."

100. Yıl MTAL'de "Vefa Buluşması" etkinliği yapıldı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), okulda görev yapan öğretmenlerin katıldığı "Vefa Buluşması" etkinliği düzenledi.

Eğitim kurumunun kuruluş yıllarında katkıları olan Abdurrahman Önder, Turgut Kozan ve Tuğrul Kömürcü, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenler, okuldaki anılarını aktararak, yıllar sonra sınıfta öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon da kurum kültürünün nesilden nesile aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, "Okulumuzun temellerini atan, ilk öğrencilerimizin yetişmesinde çok büyük emekleri olan bu değerli öğretmenlerimizi bugün öğrencilerimizle bir arada görmek bizler için büyük bir onurdur. Onların tecrübeleri, gençlerimizin geleceğine ışık tutacaktır. Bu tür buluşmalar kurum kültürünü pekiştiriyor ve öğrencilerin aidiyet duygusunu artırıyor." ifadesini kullandı.

Program sonunda öğretmenler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.