Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Bursa'dan Kelesli öğrencilere anlamlı sürpriz
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Türk Kızılay Bursa'dan Kelesli öğrencilere anlamlı sürpriz

7 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi, eğitime desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa'dan Kelesli öğrencilere anlamlı sürpriz, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şubesi, eğitime desteğini sürdürüyor.


Türk Kızılay Bursa Şubesi alanında eğitici ve destekleyici faaliyetlerinin yanı sıra eğitime desteğini de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Orhaneli ilçesindeki okullarda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere giysi ve kırtasiye malzemeleri yardımı yapan Türk Kızılay Bursa Şube yönetimi ve gönüllüleri, bu hafta ise Keles ilçesindeki öğrencilerle buluştu.


Gerçekleştirilen organizasyon ile Keles'te bulunan 9 okulda anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki 827 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemeleri hediye edildi. Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri ve gönüllüleri aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım kartı ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Gün boyu süren organizasyonda Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri Keles kaymakamı Kübra Teymur, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Keles İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin'i makamında ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti. Keles'te bulunan 9 ilköğretim okulunda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin tümüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, bütün Türk Kızılay bağışçılarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi. - BURSA

Kızılay, Keles, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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