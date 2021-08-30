Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Cenevre'de IFRC ve ICRC yetkilileriyle çeşitli anlaşmalara imza attı - Son Dakika

Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan IFRC ve ICRC'yi ziyaret etti.

Altan, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede, dünyanın en büyük nakit temelli insani yardım platformu olan Kızılay Kart modelinin farklı ülkelerde "Kızılay ve Kızılhaç Nakit Yardım Platformu" olarak uygulanması için mutabakat zaptı imzalandı.

"Çok büyük ve etkileyici bir program"

İmza töreninin ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Chapagain, Türk Kızılay sayesinde Türkiye'de mülteciler konusunda çok büyük deneyimler edindiklerini söyledi.

Chapagain, IFRC'nin Türkiye'de milyonlarca mülteciyi destekleyen "çok büyük" ve "etkileyici" bir nakit programı olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 1,8 milyon insanı (bu program vasıtasıyla) destekliyoruz. Türkiye'den edindiğimiz bu çok başarılı ve olumlu öğrenimleri dünyanın geri kalan kısmında, yani başka ülkelerde hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki tecrübelerini Asya, Avrupa veya Afrika'daki ülkelerde pratikte uygulayabileceklerini belirten Chapagain, bu konuda görüşmelerin halen devam ettiğini bildirdi.

"Varılan anlaşma çok önemli ve kıymetli"

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan ise "Bizim (IFRC) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir nakit programı var. Nakit programından aldığımız dersler, edindiğimiz ödevler var. Bunu Türkiye'de çok iyi uyguluyoruz. İnşallah bu tecrübeyi diğer ulusal derneklere de aktarıp buralarda da uygulamayı hedefliyoruz. Nakit programlar yayıldıkça insanlar kendi ihtiyaçlarını tercihleri doğrultusunda kendileri karşılayabiliyor. Yani ayni yardımlardan nakit programlara doğru artan bir geçiş var. Bu konuda Türk Kızılay olarak dünyaca bilinen önemli bir altyapı ve tecrübemiz var. Bunu farklı ülkelere model olarak birlikte yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Altan, IFRC ile varılan anlaşmanın çok önemli ve kıymetli olduğunun altını çizdi.

IFRC bünyesinde 192 ulusal dernek olduğunu aktaran Altan, Türkiye'deki nakit programının bu dernekler vasıtasıyla yaygınlaştırılması için IFRC ile imzalanan mutabakat zaptının bir ön hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

ICRC ile işbirliği anlaşması imzalandı

Altan ve beraberindeki heyet, daha sonra ICRC'nin merkezine geçerek, ICRC Genel Direktörü Robert Mardini ile bir araya geldi.

Heyet, burada da Türk Kızılayın insani krizlerin birbirinden ayrı düşürdüğü aileleri kavuşturmak için yürüttüğü "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Yaygınlaştırılması" çalışmalarıyla ilgili ICRC ile niyet birliği anlaşmasını genişleterek yeniledi.