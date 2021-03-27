Türk Kızılay "Hedef mavi" projesi kapsamında Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacak - Son Dakika

Türk Kızılayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacağı bildirildi.

Türk Kızılay Genel Merkezince Kovid-19 vakalarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen "Hedef mavi" projesi kapsamında Sakarya ile pilot kent seçilen Samsun'da gönüllülere eğitim verildi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, AA muhabirine, Samsun'un Kovid-19 vaka sayılarının arttığı kentlerin başında geldiğini hatırlattı.

Vaka sayılarını azaltmak ve kentin Sağlık Bakanlığı verilerinde kırmızı olan rengini maviye çevirmek için harekete geçtiklerini anlatan Bulut, "Bir ay boyunca kentin yoğun bölgelerinde gönüllülerimizle farkındalık oluşturacak ve vatandaşlarımızı Kovid-19'a karşı bilgilendireceğiz. Genel merkezimiz tarafından gönderilecek içinde dezenfektan, maske ve temizlik ürünlerinin olduğu 10 bin kiti vatandaşımıza dağıtacağız. Özellikle insanların kalabalık olduğu alışveriş merkezleri, Mecidiye ve İstiklal caddeleri ile polis kontrol noktalarında vatandaşlarımıza broşür dağıtıp Kovid-19 riskini anlatacağız." diye konuştu.

Bulut, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Kalabalık ortamlarda, 'Bana bulaşmaz' deyip kesinlikle maskelerini çıkartmamaları gerekiyor. Devletimizin Kovid-19'a karşı gerekli tedbirleri almasına rağmen vaka sayılarının azalmaması, tamamen insanların kendi önlemlerini almamasından kaynaklanıyor. Vaka sayısının düşmesi ve kısıtlamaların kalkması için vatandaşların kendi önlemini alması gerektiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay olarak insana önem verdiklerini, Kovid-19 gibi büyük tehlike oluşturan uyuşturucu bağımlılığının da önüne geçmek istediklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak geliştirdiğimiz proje ile uyuşturucu bağımlılığının da önüne geçmek istiyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimizi uyuşturucu bağımlılığı konusunda da eğitiyoruz. Uyuşturucu madde, kullanıldığında insanların merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açar. Kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir. Bu nedenle gönüllülerimiz aracılığıyla toplumun bağımlılıklar konusundaki duyarlılığını artırarak önleyici çalışmalara katılmalarını sağlamak istiyoruz."