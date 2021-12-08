Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunuldu - Son Dakika

Türk Kızılay, kan bağışı için randevu oluşturma, en yakın kan bağışı noktasını ve yapılan kan bağışı sonrası kazanılan madalyaları görebilme gibi kolaylıkları barındıran Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasını hayata geçirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kan ihtiyacını hayırsever kan bağışçılarının destekleriyle karşılayan Kızılay, vatandaşlara bu alanda yeni bir kolaylık getirdi.

Bu kapsamda Kızılay, yazılım mühendislerinin geliştirdiği Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasını IOS ve Android işletim sistemlerine sahip cihazlardaki sanal uygulama mağazalarından kullanıma sundu.

Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından en yakın kan bağışı noktasını tespit edip randevu alabilen vatandaşlar, aynı zamanda geçmiş kan bağışı bilgilerini ve kan bağışlarıyla kazandıkları madalyaları görebiliyor.

SMS doğrulaması ile uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, bağışçı profil bilgilerini güncelleyebiliyor, iletişim tercihlerini seçebiliyor ve profil fotoğrafı ekleyebiliyor.

Uygulamadaki "Bilgi Bankası" bölümünden, kan bağışına dair merak edilen bilgilere erişilebiliyor.

İlk kez kan bağışı yapacak vatandaşlar da uygulamadan yeni bağışçı kaydı açabiliyor.