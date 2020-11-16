Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, Dakar'da bir anaokulunu yeniledi - Son Dakika

Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanlığı, başkent Dakar'da bir anaokulunu yeniledi.

Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanlığı, Senegal Kızılhaçı Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan yaklaşık 150 öğrencinin eğitim gördüğü Roosevelt Anaokulunun rehabilitasyonunu yaptı.

Okulun açılış törenine Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türk Kızılay Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, Senegal Kızılhaçı Başkanı Bafou Ba, Senegal Kızılhaçı Genel Sekreteri Mamadou Sonko, Dakar'da yerleşik Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kavas, Türkiye ile Senegal arasındaki diplomatik ilişkilerin oldukça eskiye dayandığını hatırlatarak, bu anaokulunun yenilenmesinin geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Büyükelçi Kavas, Türkiye Kızılay Senegal Delegasyonu'nun ülkeye sadece 4 ay önce gelmesine karşın etkin çalışmalara imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin masada olduğu kadar sahada da önemli insani yardım faaliyetlerinde bulunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Kavas, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Kaya da 21 Temmuz'da ülkeye giriş yapmalarına karşın kısa sürede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalara başladıklarını, akabinde eylül ayındaki sel felaketinden etkilenenlere Senegal genelinde 1300 hijyen ve çocuk bakım kiti dağıttıklarını kaydetti.

Kaya, "Bugün de Senegal Kızılhaçı'nın ana yerleşkesi içinde bulunan bu anaokulunun tadilatını tamamlayıp açtık. 1960'dan bu yana faaliyet gösteren okulun bakımsız olduğunu gözlemledik ve akabinde rehabilitasyonunu tamamladık." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Kaya, yakın zamanda su kuyusu projelerini de hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından programda, davetliler, Kızılhaç ve Kızılay ambleminin bulunduğu duvara boyalarla el izlerini bıraktı.

Açılış töreni, resepsiyonun ardından sona erdi.