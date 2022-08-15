Türk Kızılay'dan Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

15.08.2022 14:12
Türk Kızılay'dan Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay tarafından Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay tarafından Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Malatya Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şube başkanlığına başvuru yaparak gerekli incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kuşbaşı-kıyma konserveleri ile ihtiyacı olan ailelere kıyafet desteği sağlandı.

Şube Başkanı Osman Korkut, kendilerinin gönül elçileri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her an her saniye ihtiyaç hasıl olduğu her yerdeyiz. Elimizdeki mevcut malzemelerimizle gönüllere nasıl dokuna biliriz diye her daim çalışma içerisindeyiz. Rabbimize şükürler olsun ki bir tebessüm bizleri mutlu etmeye yetiyor. Kızılay ailesi olarak en uzaklara ulaşmaya çalışıyoruz bu konuda engelsiz kulübümüz, genç kızılay ekiplerimiz ve kadın teşkilatlarımız bizlerin en büyük destekçisi olmuşlardır ve olmaya devam etmedir. Dokunduğumuz her yürek yeşeren bir tohum olması duası ile teşekküre ederim."

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Kaynak: AA

Malatya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika
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