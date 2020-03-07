Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek - Son Dakika

Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek

7 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesine lojistik malzeme desteğinde bulunan Türk Kızılay, kurulan seyyar mutfakla gözetim altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek çıkaracak.

Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesine lojistik malzeme desteğinde bulunan Türk Kızılay, kurulan seyyar mutfakla gözetim altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek çıkaracak.


Türk Kızılay, Ağrı ve Doğubayazıt şubelerinin ortak çalışmasıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesine kampet, şişme çadır, küçük çadır ve çardak kurulumu için malzeme gönderdi.


Gümrük içindeki sahra hastanesine seyyar mutfak da kuran Türk Kızılay gönüllüleri, burada koronavirüs riskine karşı gözetim altında tutulan vatandaşlara ve görevli sağlık personeline üç öğün yemek çıkaracak.


Öte yandan, gümrük dışında bekleyen tır şoförlerinin yemek ihtiyacı da seyyar mutfaktan karşılanacak.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca gümrük içinde kurulan sahra hastanesine hem lojistik yönden hem de gıda ihtiyacı noktasında destekte bulunduklarını söyledi.

Sahra hastanesine 50 küçük çadır, 8 şişme çadır, 60 kampet ve 17 çardak kurulum malzemesi getirdiklerini anlatan Şahin, "Bugün Ağrı'daki arkadaşlarımızla birlikte seyyar mutfağımızı kurduk. Yarından itibaren burada gözetim altında tutulan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve tır şoförlerine üç öğün yemek çıkaracağız." diye konuştu.


Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Özer ise beşeri afet olarak nitelendirdikleri Kovid-19 salgınını doğal afet planlaması içine aldıklarını belirtti.


Özer, "Bu tip afetlerin ana unsurunu beslenme ihtiyacı oluşturuyor. Biz de bugün Ağrı ve Doğubayazıt şubelerinin yanı sıra genel merkezimiz ve bölge halkının desteğiyle sahra hastanesine seyyar mutfak kurduk. Bu süreç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığımızın aldığı kararlar sona erinceye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı TSK, M4 karayolunda görüntülendi Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]