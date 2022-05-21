Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı

21.05.2022 16:31
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Türkiye'den hayırseverlerin sponsor olduğu yardım programı kapsamında son iki günde Afganistan'da 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Türkiye'den hayırseverlerin sponsor olduğu yardım programı kapsamında son iki günde Afganistan'da 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

Başkent Kabil'de düzenlenen programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban yönetiminin Şehit ve Engelliler Bakan Yardımcısı Mevlevi Abdulrezzak Ahund ile Türk Kızılay ve Afgan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Burada 500 aileye 5 kilogram sıvı yağ ve 2,5 kilogram et ile 10 kilogram pirinç, 5 kilogram barbunya, çeşitli bakliyatlar ve makarna, çay, şeker ile qsalça içeren gıda kolileri dağıtıldı.

Yardım sahiplerinin, dar gelirli aileler ile çatışmalar nedeniyle eşlerini kaybeden dul kadınlar ve engellilerin oluşturduğu ifade edildi.

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Erginay, ağustos ayından bu yana Türkiye ve kurumlarının Afgan halkına önemli miktarlarda yardımda bulunduğunu belirterek, bunun devam edeceğini aktardı.

Türkiye'den Afganistan'a ülkedeki insani krizi hafifletmeye katkı sunması için gönderilen "İyilik Trenleri" ile yaklaşık 5 bin ton insani yardımın tüm vilayetlere dağıtıldığını aktaran Erginay, 1000 aileye yardım eden hayırseverlere teşekkür etti.

Taliban yönetimimin Şehit ve Engelliler Bakan Yardımcısı Mevlevi Abdulrezzak Ahund ise, Türkiye ve kurumlarına teşekkür ederek, yardımların sürmesini istedi.

Türk Kızılay, dün de Afgan Kızılayının Kabil Ofisinde düzenlenen organizasyonda 500 aileye aynı şekilde gıda yardımında bulunmuştu.

Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Afganistan, Kızılay, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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