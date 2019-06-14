Türk Kızılayı çocukların karne sevincini paylaştı
3 saat önce
Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi yetkilileri karnesine kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Türk Kızılay Yeşilyurt
Şubesi yetkilileri karnesine kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Kızılay yararına kan bağışı kampanyası düzenleyen ve Ramazan ayı içerisinde kendi elleriyle hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Kızılay'a bağışlayan Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencilerine Kızılay Yeşilyurt Şubesi yetkilileri karne gününde sürpriz yaptı.
Karne sevincini paylaşmak için okulu ziyaret eden şube yetkilileri büyük yüreklilikle yaptıkları bağışlardan dolayı çocuk ve öğretmenlerine teşekkür ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hediyelere sevinen çocuklar bu anı velileriyle birlikte fotoğrafladı. - MALATYA
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