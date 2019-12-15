Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ağrı'da Türk Kızılayı gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı'da Türk Kızılayı gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen gönüllülerden Hümeyra Özgen, haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Gönüllülerden Zeynep Kübra Oruç ise haberde Hassan Jedi'nin "Büyük Yürüyüş gösterileri", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda da Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.

Oylama sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Özgen, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve oy kullanacağı fotoğrafı seçmekte zorluk yaşadığını dile getirdi.

Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hüseyin Yıldız, Türk Kızılayı, Burak Akay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:31 Kaynak: AA
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