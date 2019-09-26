Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan 3 bin kişiye aşure
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılayı'ndan 3 bin kişiye aşure

2 saat önce

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi, Muharrem ayı nedeniyle şehrin üç ayrı noktasında 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Türk Kızılayı'ndan 3 bin kişiye aşure, System.String[]

Sadece afet dönemlerinde değil önemli günlerde de vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, Gaziantep'in 3 ayrı noktasında Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Kızılay olarak insanların yalnızca zor anlarında değil, güzel günlerinde de yanlarında bulunmayı ilke edindiklerini belirten Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Türk halkının yeni hicri yılını ve muharrem ayındaki aşure gününü tebrik etti. Aşure gününün paylaşma anlamı taşıdığını ifade eden Yıldırım, bu etkinlikte; Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokulda, Gaziantep Üniversite'nde ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksel Okulu'nda olmak üzere, 3 farklı noktada, 3 bin kişilik aşure dağıttıklarını söyledi.

Bereket ayı olarak bilinen Muharrem ayında aşure yapıp dağıtarak, sevgi, saygı, barış, kardeşlik ve paylaşma geleneğini süren Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi üyeleri, aşureyi birleştirip, harmanlayıp, sevgi kazanlarında kaynatıp, gönül eliyle dağıttıklarını, aşurelerle ağızları ve gönülleri tatlandırdıklarını söylediler. Topluma güzel bir tat ve iyilik dağıtmayı amaçladıklarını dile getirdiler.

Türk Kızılayı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:40 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:42:25. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan 3 bin kişiye aşure
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]