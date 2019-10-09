Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım

1 saat önce

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanlığı, Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu organizasyonda öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım, System.String[]

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanlığı, Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu organizasyonda öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllüleri Karakız Veli Uyar İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Program sonrası konuşan Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Türk Kızılay'ının afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşu olarak Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

Güvenç, yardımlarından dolayı, Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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