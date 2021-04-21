Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı - Son Dakika

Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

21.04.2021 17:33

Türk Kızılay'ı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren'de 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı.

Türk KızılayTürkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren'de 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı.

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı ve Kosova Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleşen dağıtıma, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı'nın gıda yardım paketlerini alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanlara Ramazan ayı kapsamında gıda paketi yardımında bulunduğunu ve bugünde Kosova'da 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketlerini dağıttıklarını söyledi. Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızılayı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın yanında olduğunu söyledi. Buyari, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardım için Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priştine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın birçok bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı - Son Dakika


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