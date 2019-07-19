Türk Kızılayının vekaletle kurban kesimi kampanyası

Türk Kızılay Karabük
şubesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Şube binasında kurban gündemli düzenlenen toplantıda, yapılan çalışmalar ile yeni yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.
Yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine bilgi veren Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, Kızılay genel merkezi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Kurbanın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye
' kampanyasının ses getirdiğini söyledi.
Şube olarak genel merkezin başlatığı kampanya doğrultusunda çalışmalara hız verdiklerini ve kurban organizasyonlarını vatandaşlara anlatmaya başladıklarını belirten Büyükgenç, "Vatandaşlarımız da bu çalışmalarımız ve kampanya doğrultusunda Kızılay şubemize gelerek vekaletle kurban bağışlarını Kızılay'a verdiklerini büyük bir mutlulukla görmekteyiz. Bu yıl Türkiye ile birlikte 51 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi Kızılay ile kurban bereketini yaşayacak." dedi.
Kurban hisse bedeli yurt içi 850, yurt dışı 725 lira
Büyükgenç, kurban hisse bedelinin yurt içi 850 lira yurt dışı için ise 725 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kurbanlarımız modern ve hijyenik kombinalarda, veteriner denetiminde, din görevlileri ve noter gözetiminde kişinin ismi okunarak İslami usullere göre kesimi gerçekleştirilmektedir. Kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkların konserveleme işlemleri yapılmaktadır. Kurban etlerinin yurt içi ve yurt dışında dağıtımı titizlikle yerine getirilmektedir. Kurbanlarımız tam teşekküllü tesislerde kavurma ve kıyma yaptırılarak yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. O yüzden Kızılay ile Kurban Bayramı
yıl boyu sürecek inşallah."
Toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri kurbanlarını, Kızılay'a verdi.