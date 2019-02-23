Son Dakika Haberleri: Türk Kuru Yük Gemisi İtalya'da Fırtına Nedeniyle Karaya Oturdu

Türk Kuru Yük Gemisi İtalya'da Fırtına Nedeniyle Karaya Oturdu

1 saat önce

İtalya'nın Ortana Limanı'nda yola çıkan Efe Murat isimli Türk kuru yük gemisi Bari kenti yakınlarında olumsuz hava koşulları sebebi ile karaya oturdu.

Türk Kuru Yük Gemisi İtalya'da Fırtına Nedeniyle Karaya Oturdu, System.String[]
İtalya'nın Ortana Limanı'nda yola çıkan Efe Murat isimli Türk kuru yük gemisi Bari kenti yakınlarında olumsuz hava koşulları sebebi ile karaya oturdu.

İtalya'nın Ortana Limanı'nda yola çıkan Efe Murat isimli Türk kuru yük gemisi Bari kenti yakınlarında etkili olan fırtına sonucu sürüklenerek kıyıya 200 metre mesafede karaya oturdu. Şiddeti 40 nodu aşan fırtına nedeniyle 15 mürettebatı ile dalgakırana dayanarak durabilen geminin kurtarılma çalışmaları sırasında sahil güvenlik ekibinden bir kişi hafif yaralandı.

15 kişilik mürettebatın tamamının Türk vatandaşı olduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik ekipleri ise şiddetli fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verdi.

İtalyan haber ajansı Ansa ise Katanya Sahi Güvenlik'ine ait bir helikopterin mürettebatı gemiden kurtarmak için yola çıktığını duyurdu.

Efe Murat gemisinin Ortana'dan buğday yükleyerek Türkiye'ye yola çıktığı ifade ediliyor. - MİLANO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa
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