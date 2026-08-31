Türk marketlerinde satılan yağda kanserojen madde tespit edildi! Tek tek toplatılıyor

Almanya'da satışa sunulan Trilya marka 4 litrelik zeytin posası yağı için geri çağırma kararı alındı. 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruda, yapılan analizlerde ürünün belirli bir partisinde yüksek miktarda MOSH ve MOAH tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu mineral yağ hidrokarbonlarının ilgili yönlendirme değerlerini 10 kattan fazla aştığı belirtilirken, tüketicilere ürünü kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı.

SADECE BELİRLİ BİR PARTİYİ KAPSIYOR

Geri çağırma kararının Trilya markasının tüm ürünlerini kapsamadığı, yalnızca belirli bir parti için geçerli olduğu belirtildi.

Geri çağrılan ürünün 4 litrelik Trilya zeytin posası yağı olduğu açıklandı. Ürünün parti numarası LS162703, tavsiye edilen tüketim tarihi ise 27 Mart 2027 olarak duyuruldu. Ürünün dağıtımını Almanya merkezli Altay GmbH gerçekleştiriyor.

İKİ EYALETTE SATIŞA SUNULDU

Geri çağrılan partinin Almanya'nın Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde satışa çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu parti numarasına sahip ürünü satın alan tüketicilerden yağı tüketmemelerini ve satın aldıkları satış noktasına götürerek iade etmelerini istedi.

ANALİZLERDE MOSH VE MOAH TESPİT EDİLDİ

Üründe yapılan analizlerde mineral yağ hidrokarbonlarının iki farklı grubu olan MOSH ve MOAH tespit edildi.

Özellikle MOAH, gıda güvenliği açısından yakından takip edilen maddeler arasında bulunuyor. Bu grupta genetik materyale zarar verebilen ve kanserojen özellik gösterebilen bileşiklerin bulunabilmesi endişe yaratıyor.

AB'DE YENİ DÜZENLEME SÜRECİ

Avrupa Birliği, 2026 yılında bitkisel ve hayvansal yağların da aralarında bulunduğu çeşitli gıda gruplarında MOAH için maksimum limitlerin belirlenmesine yönelik düzenleme süreci başlattı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı da Avrupa Birliği tarafından hazırlanan taslak düzenlemeyi mart ayında duyurdu.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL, ZEYTİN POSASI YAĞI

Geri çağırmaya konu ürünün niteliği de dikkat çekiyor. Ambalajında Türkçe ifadeler bulunan ürün, resmi kayıtlarda natürel veya sızma zeytinyağı olarak değil, zeytin posası yağı (prina yağı) olarak yer alıyor.

Ürünün Almanya'daki dağıtımını Altay GmbH yaparken, geri çağırma duyurusunda yağın hangi ülkede üretildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.