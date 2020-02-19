Türk Medeni Kanunu 94 Yaşında - Son Dakika
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Türk Medeni Kanunu 94 Yaşında

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 94'üncü yıl dönümünde, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Dairesi'nde görev yapan nikah memurlarıyla bir araya geldi.

Türk Medeni Kanunu 94 Yaşında, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 94'üncü yıl dönümünde, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Dairesi'nde görev yapan nikah memurlarıyla bir araya geldi. Başkan Günel, İsviçre'den örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun'un Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu söyledi.


Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 94'üncü yıl dönümü nedeniyle Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi nikah memurları Nimet Kahraman, Hülya Dilek ve Taşkın Benli, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Başkan Ömer Günel, 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edildikten sonra 4 Ekim'de yürürlüğe giren Medeni Kanun'un, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından olduğunu ifade etti.


Medeni Kanun'un Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde büyük bir adım olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması açısından Türk Medeni Kanunu çok önemli bir yere sahip. Kanun sayesinde ülkemiz çağdaş bir yapıya kavuştu. Laik ve demokratik hukuk düzenine geçilmesinin önü açıldı. Özellikle resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi, kadına boşanma hakkının tanınması, mirastan erkekle birlikte eşit ölçüde pay alması, toplumu oluşturan her iki cins arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırdı. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.


Türkiye'de ilk resmi nikah, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın büyükannesi Zehra Say ile büyükbabası Fuat Say arasında 18 Şubat 1926 tarihinde Ankara'da kıyıldı. Öğretmen olan çiftin nikah şahitliklerini ise Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt ve Tunalı Hilmi yaptı. Böylece Zehra Say, resmi nikahla evlenen ilk Türk kadını olarak Cumhuriyet tarihine geçti. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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