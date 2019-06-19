Son Dakika Haberleri: Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak
Son Dakika Spor Haber

Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak

1 saat önce

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İtalya'da mücadele edecek.

Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak, System.String[]
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İtalya'da mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası, hafta sonu gerçekleştirilecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki son yarışlarda çıkışa geçen milli sporcu Toprak, Misano World Pisti'nde, "Marco Simoncelli" Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışında Türkiye'yi temsil edecek.
Milli sporcu, 21 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Haziran Cumartesi günü öğleden önce de Superpole'de ter dökecek. İtalya'da 21 tur üzerinden koşulacak ilk yarış, 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci yarış (21 tur) ise 23 Haziran Pazar günü yine aynı saatte start alacak.
Bahattin Sofuoğlu da İtalya da
Genç sporculardan Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yarışacak.
Turkish Puccetti takımıyla piste çıkacak Bahattin, 21 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Haziran Cumartesi günü de Superpole mücadelesine çıkacak. 13 tur üzerinden yapılacak İtalya yarışı 23 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:03 Kaynak: AA
İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Cenk Tosun hamlesi Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama Burak Yılmaz'a servet teklif ettiler! 3 yıl için 50 milyon TL Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]