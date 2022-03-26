Türk Ocakları, 110'uncu kuruluş yılını tarihi binasındaki törenle kutladı - Son Dakika

Türk Ocaklarının kuruluşunun 110'uncu yılı dolayısıyla "Türk Ocakları Armağanları Takdim Töreni" düzenlendi.

Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Ocakları, kuruluşunun 110'uncu yılını, 1927'de Türk Ocakları merkez binası olarak inşa edilen Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Türk Ocakları Armağanları Takdim Töreni ile kutladı.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, burada yaptığı konuşmada, kuruluş amaçlarının Türk milletinin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan düzeyini yükseltmek olduğunu söyledi.

Öz, Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle Hristiyan unsurlar arasında ayrılıkçılık hareketlerinin başladığını, bu dönemde izlenen bazı siyasi akımların başarısızlığa uğradığını belirtti.

Bu aşamada gayrimüslim unsurların faaliyetlerinin yaygınlaşması ve pervasızlaşmasının o dönemde Türk gençleri arasında üzüntü ve tepkiye yol açtığını vurgulayan Öz, şöyle devam etti:

"İşte böyle bir ortamda 190 Askeri Tıbbiyeli genç, 1911'de bir gece Karacaahmet Mezarlığı'nda toplanıp, seher vakti kaleme aldıkları bir mektubu, devrin Türkçü yazar, şair, fikir adamı ve ediplerine gönderdiler. Yapılan görüşmelerde, Türk Ocağı adıyla bir derneğin kurulmasına karar verilir ve gerekli işlemler tamamlanarak, Türk Ocağı'nın 25 Mart 1912'de faaliyete geçmesi sağlanmış olur."

Öz, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Türk Ocaklarının, yeni dönemin kültür, eğitim ve toplum dayanışmasına hizmet ettiğini dile getirerek, 1931'de dönemin siyasi şartları yüzünden kapanan Türk Ocaklarının 1949'da yeniden açıldığını söyledi.

Türk Ocaklarının, kuruluş felsefesi ve tüzüğünde yer alan temel ilke uyarınca parti siyasetiyle uğraşmadan kültürel alanda faaliyet gösterdiğini vurgulayan Öz, şöyle konuştu:

"Türk Ocakları, son dönemde, gençlere dönük faaliyetlerini daha sistemli bir hale getirmeye çalışmaktadır. Türk Ocakları Akademisi veya bazı şubelerimizde Milli Mefkure Mektebi adıyla üniversitelerin öğretim dönemlerine paralel olarak genel merkez ve şubelerde iktisattan tarihe, edebiyattan kişisel gelişime, dini konulardan sanata farklı alanlarda, alan uzmanı akademisyen, sanatçı ve edebiyatçılar dersler vermektedir."

Öz, Türk devletlerinin, 2021 Kasım'da Türk Devletler Teşkilatına dönüşen birlikteliklerinin önemine işaret ederek, "Türk Ocakları, bugün 87 şube, 9 yurt dışı, 6 yurt içi temsilciliğiyle, hem yurt içinde hem de Türk dünyasının bazı bölgelerinde faaliyetlerine devam etmektedir." diye konuştu.

İnsanlık tarihinin çok önemli ve belirsizliklerle dolu bir döneminden geçildiğini belirten Öz, "Türk Ocakları olarak bizlere de temel meseleler hakkında bizi yönetenlere yol gösterici ilmi çalışmalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlaştırmak ve hepsinden de önemlisi gençlerimizi bu geleceğe hazırlamak gibi önemli ve hayati bir görev düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türk Ocakları 110. Yıl Armağanları Erol Dok, Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, Mustafa Uslu, Doç. Dr. Erdem Özdemir, Hasan Erdem, Necdet Ekici, Prof. Dr. Milay Köktürk, Prof. Dr. Yavuz Akpınar ve Dr. Akif Aşırlı'ya verilirken, Türk Ocakları 110. yıl Hizmet Armağanları Hüseyin Akar, Prof. Dr. M. Kerim Arslan, Ahmet Doğan, Dr. Mustafa Kök ve Dr. Mehmet Güneş'e takdim edildi.

Türk Ocakları Özel Armağanı ise TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye layık görüldü.

Programda, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Şef Cem Gürdal yönetiminde "Türk Dünyasından Esintiler" konseri verdi.???????