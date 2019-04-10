Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:59 Kaynak: İHA
'in Ahlat
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hafta münasebetiyle Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz
tebrikleri kabul etti. Emniyet Müdürlüğü lokalinde ziyarete gelen kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak ziyaret eden herkese teşekkür etti. - BİTLİS
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