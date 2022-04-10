Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürlerini makamında kabul etti, Aydın'a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız öğrenciler de yöresel kıyafetleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tark, makamında kabul ettiği Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak İlkokulu öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tark, öğrencilere teşekkür etti.