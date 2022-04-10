Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 14:17

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürlerini makamında kabul etti, Aydın'a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız öğrenciler de yöresel kıyafetleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tark, makamında kabul ettiği Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak İlkokulu öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tark, öğrencilere teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
500
Iğdır'da 'Polis Haftası' etkinlikleri devam ediyor Iğdır'da 'Polis Haftası' etkinlikleri devam ediyor Çay'dan kısa kısa Çay'dan kısa kısa

Hakkari, Polis, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement