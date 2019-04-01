Son Dakika Haberleri: Türk Savunma Sanayii Laad 2019 Fuarına Katılıyor

Türk Savunma Sanayii Laad 2019 Fuarına Katılıyor

28 dakika önce

Türkiye, 2-5 Nisan'da Brezilya'da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na SSB liderliğinde 17 firma ile katılım sağlayacak.

Türk Savunma Sanayii Laad 2019 Fuarına Katılıyor, System.String[]
Türkiye, 2- 5 Nisan'da Brezilya'da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na SSB liderliğinde 17 firma ile katılım sağlayacak.

12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında ülkelerin savunma-güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonların katılımı ile icra edilecek.

İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika'nın en büyük ve en önemli savunma fuarı olan LAAD, 2017 yılında 450 uluslararası firma ve 37.000'den fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, LAAD 2019'a T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 17 firma ile katılım sağlayacak. Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara yönelik Türk savunma sanayii firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Fuar sırasında Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. TUSAŞ tarafından üretilen Atak Helikopteri'nin tanıtımı da bu fuarda gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:17 Kaynak: İHA

Türkiye, 5 Nisan, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Savunma Sanayii Laad 2019 Fuarına Katılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]