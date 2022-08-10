Adıyaman 'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in acı haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Erol Şimşek ile şehidin kardeşleri göz yaşı döktü. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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