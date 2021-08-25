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Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev

25.08.2021 06:51
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev, System.String[]

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı.

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değişti.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, YAŞ'ta orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı.

YAŞ'ta orgeneralliğe yükseltilen Ali Sivri de Ege Ordu Komutanlığı görevini yeni rütbesiyle sürdürecek.

Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Komutanlığına, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ise 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanı Korgeneral Levent Ergün 3. Kolordu Komutanı, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Tokel 6. Kolordu ve MÖGK Komutanı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ise NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay Azerbaycan Görev Grubu Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sıtkı Varlı Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral İlkay Altındağ Genelkurmay Harekat Başkanlığına atanırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ile Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek.

Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Rafet Kılıç Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Fedai Ünsal Genelkurmay Lojistik Başkanlığına, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tuncay Altuğ Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığına atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre YAŞ'ta koramiralliğe yükseltilen Kadir Yıldız Güney Deniz Saha Komutanlığı görevine yeni rütbesiyle devam edecek.

Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, 2. Ana Jet Üs Komutanı Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Erdoğan Gür ise 2. Ana Jet Üs Komutanlığına atandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktaroğlu, Genel Kurmay, Tümgeneral, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev - Son Dakika


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