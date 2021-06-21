Türk STK'lar, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Türk sivil toplum kuruluşları (STK) olarak Lübnan'da yaklaşık 500 bin Filistinli mültecinin kaldığı kampların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bu ihtiyaçları karşılamak için çaba harcadıklarını söyledi.

İHH Başkanı Yıldırım ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Türk STK'lar tarafından Lübnan'daki Filistinli mülteciler için geçen yıl başlatılan "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" kapsamında hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Yıldırım, başkent Beyrut'taki Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda düzenlediği basın toplantısında, kampanya kapsamında Filistinli mültecilere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Lübnan'da 73 yıldır dar alanlara kurulan ve altyapı hizmetinden tamamen yoksun kamplarda yaşayan Filistinlilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle daha çok yardıma muhtaç hale geldiklerini vurgulayan Yıldırım, yarım milyona yakın Filistinlinin yaşadığı kampların ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Lübnan'ın tüm dinlere mensup kişilerin bulunduğu bir ülke olması nedeniyle tüm insanlık için çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Buradaki toplumsal barış ve birlikte yaşam kültürü tüm insanlığa örnek olacak nitelikte. Bu nedenle bizler de bu toplumsal sözleşmeye hizmet etmek istiyoruz. Son zamanlarda Lübnan'daki çalışmalarımızda Filistin kamplarına yoğunlaştık. Çok uzun yıllardır Filistin kamplarında çalışma yapıyorduk ama 2020'de biraz daha fazla gayret ettik ve bütün mülteci kamplarında çalışmalar başlattık. Bu mülteci kamplarının hepsinde çalışmalar gerçekleştirdik özellikle gıda yardımı, eğitim yardımı ve sağlık alanındaki çalışmalarımızı çoğalttık."

Türk hayırseverlerin bağışlarıyla 35 bin Filistinliye sağlık hizmeti veriliyor

Başkent Beyrut'ta 35 binden fazla Filistinlinin kaldığı Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nın tümüne 20 ayrı branşta hizmet veren sağlık merkezini faaliyete geçirdiklerini aktaran Yıldırım, "Burada 20'den fazla doktorumuz var, bunlar uzman doktorlar. Buradaki bazı tıbbi araçlar, bu bölgelerde olmayan tıbbi araçlardır." dedi.

İHH Başkanı, Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarının tümünde bu sağlık merkezlerini çoğaltacaklarını ifade ederek, ayrıca kampların en büyük altyapı sorunlarından biri olan su kuyuları ile su şebekelerine de çözüm bulmaya çalışacaklarını belirtti.

Elektrik sorununu giderme yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yıldırım, Lübnan'da 500 bin kişinin yaşamış olduğu Filistin mülteci kamplarındaki tüm ihtiyaçların karşılanması için Türk STK'ları olarak harekete geçtiklerini kaydetti.

"500 bin Filistinli mültecinin kaldığı kampların ihtiyaçları tespit edildi"

Türkiye'nin Lübnan halkına çok önem verdiğini ve çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, "Lübnan halkının tek başına Filistin kamplarını yüklenmesini de doğru bulmuyoruz. Bu, Türkiye ve insanlık üzerinde büyük bir sorumluluktur. O nedenle Sadakataşı Derneği, Türk Kızılay, Diyanet Vakfı, Deniz Feneri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve tüm STK'larla birlikte yola çıktık." diye konuştu.

Yıldırım, "Bu çalışmalar kapsamında şu anda Lübnan'daki yaklaşık 500 bin Filistinli mültecinin kaldığı kampların ihtiyaçları tespit edildi ve her tarafta bu ihtiyaçları gidereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin temel ihtiyaç ve sorunlarını çözme konusunda çok büyük bir hamle yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yakında herkes görecek, bütün Filistin kamplarının ihtiyaçları tamamen karşılanmış olacak. Bu arada başka bir barışa da hizmet ediyoruz. Filistin kamplarında Filistin'i yansıtan birçok grup var, bu grupların hepsiyle irtibat halindeyiz, hiçbiri arasında ayrım yapmıyoruz. Hangi isim altında veya dünya görüşü ne olursa olsun kamplardaki 500 bin Filistinli mülteciyi bir görüyoruz."

"Filistinliler, Türk hayırseverlere teşekkür ediyor ve yardımların devamını arzuluyor"

Filistinli mültecilerin ihtiyaçları için bağış yapan Türk hayırseverlere de kamp sakinleri adına teşekkür eden Yıldırım, "Filistinliler, Türk hayırseverlere teşekkür ediyor ve yardımlarının devamını arzuluyorlar, çünkü ihtiyaçları devamlı var." dedi.

İHH'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşu, Lübnan'daki kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler için "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu sayının 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.