Son Dakika Haberleri: Türk STK'lardan Nijerya'ya kurban yardımı - ABUJA
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Türk STK'lardan Nijerya'ya kurban yardımı - ABUJA

16 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı başta olmak üzere, Türk sivil toplum kuruluşları, binlerce Nijeryalı aileye kurban eti ulaştırdı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı başta olmak üzere, Türk sivil toplum kuruluşları, binlerce Nijeryalı aileye kurban eti ulaştırdı.
Adamder Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da bu yıl bin 250 hisse kurban kesimi yapacaklarını belirterek, "Abuja başta olmak üzere, çevre eyaletlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.
Danışan ayrıca 2010 yılından bu yana Nijerya'da faaliyet yürüttüklerini belirterek, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere, Kuran kurslarına, yetimlere ve mülteci kamplarına dağıtılacağını ifade etti.
Almanya merkezli Hasene Derneği ve Nijerya merkezli Beşir Derneği de dağıttıkları kurbanlarla birçok aileye ulaştı.
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gözlemcisi Emrah Akcan ise 210 hisse kurban etini yaklaşık bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını söyledi.
Nijeryalı Abdul Hafiz Muhammed Awal da "Nijerya'nın başkenti Abuja'da kurban kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu vesileyle tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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